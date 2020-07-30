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В Донецке разгружают 97-й «гумконвой» из РФ

30.07.20 09:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР», как и в «ЛНР», сегодня, 30 июля, прибыли автомобили 97-го «гуманитарного конвоя» из России. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 97-й по счету, сегодня прибыл в Донецк. В настоящий момент идет разгрузка на двух складах в Донецке. По предварительным данным, в состав груза вошли лекарства и медицинское имущество. Точный тоннаж уточняется», – уверяют в «ДНР».

Напомним, в предыдущий раз грузовики 96-го «гумконвоя» из РФ приезжали в Донецк и Луганск 19 декабря 2019 года. В тот раз, по сообщению Госпогранслужбы Украины, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление грузовиков.

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