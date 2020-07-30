Обсуждается вопрос по возможности экстрадиции украинцев из «группы Вагнера», – СНБО

В Совете нацбезопасности и обороны обсуждают возможность подачи запроса на выдачу Украине путем экстрадиции украинских граждан, которые есть среди задержанных в Минске бойцов российской частной военной компании Вагнера. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос.

«Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции. Этот вопрос сейчас обсуждается, какими будут дальнейшие действия», – сообщил Кривонос.

«Это было бы неплохо. Во-первых, это усилило бы нормальные отношения Украины и Беларуси, дало очередной толчок к улучшению этих отношений. А во-вторых, отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны», – добавил он.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс 1 человек в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Но была получена информация о прибытии 200 боевиков. Среди задержанных в Беларуси также были лица, воевавшие на Донбассе, что подтвердил экс-замполит «ДНР», российский писатель Захар Прилепин. Также есть выходцы из Донецкой области.

Отметим, что ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК Вагнера была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Он известен своим интересом к истории Третьего рейха, возможно отсюда и его позывной в честь немецкого композитора-мистика.

ЧВК Вагнера включена в санкционный список США.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «5 канала»