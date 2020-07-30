Плюс 1197: COVID-19 поставил очередной антирекорд в Украине

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 197 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 30 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 1 197 человек. Из них 72 ребенка, а также 67 медработников. Были госпитализированы 248 человек. Зафиксированы 23 летальных случая. При этом выздоровели 760 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 68 794 человека. Из них 4 853 ребенка и 8 576 медработников. При этом в целом выздоровели 38 154 человека. Летальных случаев – 1 673», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях, а также г. Киеве (199).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 865 случаев COVID-19, в Луганской – 122 случая.