Сводка из зоны ООС за 29 июля: Версии сторон конфликта

За сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 обстрела. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В минувшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили незаконные вооруженные формирования вблизи Новолуганского. Этот выстрел нес провокационный характер и был неприцельным, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток противник совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь в ответ не открывался.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска в минувшие сутки единожды нарушили договоренности о перемирии, обстреляв из стрелкового оружия село Яковлевка под Ясиноватой».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики нарушили режим тишины, произвели провокационные обстрелы. С начала текущих суток в 00:20 произвели выстрел из РПГ в направлении позиций в районе Голубовского, после чего в 0:50 последовал выстрел из ГП-25».

Также в «ЛНР» сообщают о «4-х выстрелах из РПГ, 3 выстрелах из АГС и прострелах из стрелкового оружия».