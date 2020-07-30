КПВВ «Майорское» и военный госпиталь: Разумков побывал на Донбассе (Фото)

В рамках рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков посетил 59-й военный мобильный госпиталь в Северодонецке. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, а также председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай возложили цветы к Памятному знаку военным медикам, которые погибли, спасая жизни.

Начальник 59-го военного мобильного госпиталя полковник медицинской службы Андрей Телефанко ознакомил председателя парламента с работой госпиталя, основных отделений учреждения и персоналом.

Также Дмитрий Разумков вручил грамоты Верховной Рады Украины за самоотверженную и безупречную службу начальнику хирургического отделения старшему лейтенанту медицинской службы Олегу Котику и ординатору отделения старшему лейтенанту медицинской службы Ирине Стефановой. А военнослужащие одной из бригад, которые лечатся в госпитале, сержант Геннадий Безуглый и солдат Виктор Ковалев, поощрены главой парламента ценными подарками – наручными часами.

Кроме того, во время поездки Дмитрий Разумков пообщался с командованием ООС и Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, а также с руководителями Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

В Часов Яре (Донецкая обл.) командующий Объединенных сил проинформировал Разумкова о ситуации с безопасностью в районе проведения ООС, а руководство местных администраций доложило о социально-экономической ситуации в регионах.

На КПВВ «Майорское» Дмитрий Разумков ознакомился с особенностями функционирования контрольного пункта и осмотрел пункт оказания помощи населению ГУ ГСЧС в Донецкой области.