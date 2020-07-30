Пьяный мужчина заказал услугу «трезвый водитель»: В Мариуполе в ДТП пострадали 4 человека (Фото)

В Мариуполе сегодня, 30 июля, произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека. Об этом сообщают очевидцы в местном паблике «DTP.mariupol» в Facebook.

ДТП произошло на пр. Лунина. По словам пассажира, он является хозяином автомобиля. Чтобы не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил заказать услугу в такси «трезвый водитель». А водитель не справился с управлением и въехал в бетонный забор.

Совершив ДТП, «трезвый водитель» с места происшествия скрылся.

В результате ДТП пострадали 4 человека: 3 девушки и парень. Пострадавших госпитализировали в больницу.