СБУ выявила схему поставок в РФ товаров военного назначения украинского производства

Служба безопасности Украины разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые организовали механизм незаконной поставки в Россию товаров военного назначения и двойного использования, производимых государственными оборонными предприятиями. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

Механизм поставок был выявлен и блокирован Службой в марте этого года.

Для документирования схемы в июле СБУ провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

«Руководство государственных оборонных предприятий при проведении следственных действий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения. Благодаря дополнительно полученной информации оперативники и следователи СБУ установили, что частные предприниматели-организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны. Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства», – говорится в сообщении.

Также задокументировано, что в РФ участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

«По данным следствия, организатор противоправной сделки – заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ», – отметили в СБУ.

Сейчас о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенные в составе организованной преступной группы, сообщается организатору и трем фигурантам уголовного производства – чиновникам частных компаний-поставщиков.

Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе – по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины.