Прикладом по лицу: На Донетчине майора полиции подозревают в избиении женщины

На Донетчине майора полиции подозревают в избиении женщины. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении оперуполномоченному сектора криминальной полиции Торецкого отделения полиции Бахмутского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области. Майор полиции подозревается в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшемся насилием и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)», – говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования, вечером 28 февраля 2020 года полицейский в составе следственно-оперативной группы прибыл на вызов по сообщению о драке в одном из частных жилых домов в Торецке (Донецкая обл.).

«По указанному адресу к полицейским вышли двое мужчин и женщина, которая пыталась выяснить цель приезда правоохранителей. В ответ оперуполномоченный металлическим прикладом своего автомата ударил женщину по лицу, от чего она упала на землю. В результате потерпевшая получила легкие телесные повреждения», – рассказали в ГБР.

В случае доказательства вины правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.