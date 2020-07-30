RU
Все новости

Все – в Северодонецке: На Луганщине подтвердили еще 3 случая COVID-19 (Карта)

30.07.20 11:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине за минувшие сутки выявили три новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки вирусологической лабораторией подтверждены 3 новых случая коронавирусной болезни (все – Северодонецк). Два человека контактировали с заболевшим ранее, третья – заболела, находясь в самоизоляции после возвращения из РФ. 5 человек выписаны (в том числе один ребенок) в связи с выздоровлением», – сообщают в центре.

По состоянию на 30 июля в Луганской области подтверждены 126 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 95 человек;
  • продолжают лечение – 30 человек, в том числе 4 ребенка (7 человек – в больницах, 23 человека – амбулаторно);
  • умер – 1 человек.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк