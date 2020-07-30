Все – в Северодонецке: На Луганщине подтвердили еще 3 случая COVID-19 (Карта)

На Луганщине за минувшие сутки выявили три новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки вирусологической лабораторией подтверждены 3 новых случая коронавирусной болезни (все – Северодонецк). Два человека контактировали с заболевшим ранее, третья – заболела, находясь в самоизоляции после возвращения из РФ. 5 человек выписаны (в том числе один ребенок) в связи с выздоровлением», – сообщают в центре.

По состоянию на 30 июля в Луганской области подтверждены 126 случаев коронавирусной болезни, из них: