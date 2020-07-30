ВСУ соблюдают перемирие на Донбассе, – Минобороны

Вооруженные силы Украины продолжают соблюдать меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которые определены Трехсторонней контактной группой (ТКГ). Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на информацию заместителя министра обороны, представителя Украины в рабочей группе по вопросам безопасности в ТКГ Александра Полищука.

«Министерство обороны Украины, командование операции Объединенных сил ежедневно в онлайн режиме информируют украинскую и мировую общественность о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня украинскими военнослужащими в районе проведения операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во исполнение достигнутых ТКГ договоренностей 26 июля издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который предусматривает меры, определенные ТКГ, которые начали действовать с 00:01 27 июля.

По словам Полищука, «поскольку СММ ОБСЕ оказывает содействие и предоставляет поддержку сторонам в реализации этих мер, украинская сторона принимает во внимание и тщательно анализирует информацию, поступающую от мониторинговых команд миссии».