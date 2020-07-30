Девятый случай с начала года: На Донетчине ребенок выпал из окна

В Дружковке (Донецкая обл.) 3-летняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа. Ребенок госпитализирован в больницу Краматорска. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранителям поступило сообщение из больницы Дружковки о госпитализации ребенка с травмами, полученными в результате падения из окна дома.

«Установлено, что трехлетняя девочка находилась в гостях у бабушки. Пока женщина отвлеклась, чтобы открыть входную дверь, девочка добралась до открытого окна и выпала с третьего этажа. С многочисленными травмами и переломами маленькую пострадавшую доставили в больницу. По данному факту проводится проверка», – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что это уже 9-й случай падения детей из окон с начала года в Донецкой области. Двое детей погибли, 7 травмированы.