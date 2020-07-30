Время работы, условия проезда: В «ДНР» сообщили, когда откроют КПП в Еленовке

Завтра, 31 июля, «ДНР» открывает контрольно-пропускной пункт «Еленовка», расположенный на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня, 29 июля, сообщает «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом, который курирует вопрос пересечения линии разграничения.

Как сообщается, пропуск через КПП «Еленовка» будет возобновлен 31 июля с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд.

Правила – те же, что и раньше:

для въезда в «республику» необходимо предварительно получить разрешение штаба;

выезд осуществляется при наличии регистрации (прописки) на подконтрольной Украине территории.

Все, кто прибывает в «ДНР» с подконтрольной Украине территории, будут с КПП направляться на 14-дневную обсервацию в «республиканские» больницы.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. 27 июля в очередной раз на один день КПП был открыт на въезд и выезд.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.