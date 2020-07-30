В Донецке на шахте Засядько произошло обрушение горных пород

В «ДНР» за сутки произошло два чрезвычайных происшествия на шахтах. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

В Донецке 29 июля на шахте им. Засядько в монтажном ходке восточной уклонной лавы №3 произошло обрушение горных пород. Был застигнут один человек.

«Горноспасателями МЧС ДНР проведен комплекс аварийно-спасательных мероприятий для спасения горнорабочего. В 21:10 29.07.2020 пострадавший 1964 года рожедния извлечен из-под завала и госпитализирован в лечебное учреждение», – уверяют в «ДНР».

Еще одно происшествие зафиксировано в тот же день в Шахтерском р-не, в пос. Стожковское, на шахтоуправлении «Волынское». Сотрудники «МЧС» оказали неотложную медицинскую помощь горнорабочему 1983 года рождения. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение г. Торез (после переименования – Чистяково).