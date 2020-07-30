На Луганщине нетрезвый парень сжег государственный флаг

На Луганщине полицейские установили личность правонарушителя, который совершил надругательство над государственным флагом. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в с. Можняковка, возле одного из магазинов, неизвестный сорвал и поджог государственный флаг Украины.

«Выездом на место происшествия полицейские в течение часа установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний житель с. Танюшевка, который находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения сорвал флаг с флагштока и сжег его. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи, устанавливают обстоятельства правонарушения, опрашивают свидетелей и устанавливают очевидцев происшествия», – рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины «Надругательство над государственными символами».