Появится мобильный пункт: В Станице Луганской можно будет пройти ПЦР-тестирование

В Станице Луганской (Луганская обл.) будет работать мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование. Об этом проинформировал председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сегодня, 30 июля, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

«В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции», – сказал Гайдай.

В пресс-службе отметили, что по итогам заседания решено оставить без изменений ранее принятые послабления противоэпидемических мероприятий.

«Также поручено продолжить выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, и информирование общественности о соблюдении ряда карантинных ограничений. А именно, при нахождении в общественных местах, зданиях, сооружениях и общественном транспорте необходимо использовать медицинские маски или респираторы; регулярно мыть руки или пользоваться санитайзером; соблюдать правила респираторной гигиены постоянно проветривать помещение и делать влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств», – сообщили в Луганской ОГА.

Заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Жданов доложил об основных показателях касаемо внедрения или ослабления карантинных мероприятий в области: инцидентность за последние 7 дней – 1,36; заполненность коек больными – 4,24; среднее количество тестирований – 56,47; коэффициент выявления случаев инфицирования – 0,8%. Инцидентность по административным территориям на 100 тыс. населения (9 случаев за 7 дней): Северодонецк – 5,3; Новоайдарский район – 2,5; Беловодский район – 2,7.

Как сообщалось ранее, на Луганщине за минувшие сутки выявили три новых случаев заболевания COVID-19.