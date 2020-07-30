Обращение с гранатами и автоматами: Как в «ДНР» школьников учат воевать (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) прошли полевые сборы для молодежи.

Как сообщает «республиканский» телеканал, на соревнованиях «инструкторы» учили парней и девушек допризывного возраста собирать и разбирать автоматы, обращаться с гранатами и оказывать первую медицинскую помощь. Как уверяют в «ДНР», в соревнованиях были задействованы участники незаконных вооруженных формирований.

В сборах участвовали 6 команд парней и девушек из Зугрэса, Амвросиевки, Харцызска, Зуевки и Троицко-Харцызска.

Сообщается, что подобные соревнования проводятся каждый год.

Напомним, в «ЛНР» расширяют военизированное воспитание детей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube