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Пельмени к пиву, картофель отварной: На курорте «ДНР» показали цены в популярном кафе (Фото)

30.07.20 14:29
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

На морском курорте «ДНР» в Седово работают кафе. Ценами поделились отдыхающие в соцсетях.

В частности, большой популярностью пользуется кафе Delmar.

В качестве десерта здесь предлагают мороженое (150 г) за 100 руб. (41 грн по местному курсу на 30.07.2020), если добавить фрукты, то мороженое будет стоить 150 руб. (61 грн), топинг – 120 руб. (49 грн).

Горячие закуски:

  • наггетсы – 200 руб. (82 грн);
  • хрустящие баклажаны – 150 руб. (61 грн);
  • жареные пельмени к пиву – 170 руб. (69 грн);
  • овощи на гриле – 200 руб. (82 грн).

В числе рыбных блюд:

  • стейки из лосося – 750 руб. (306 грн);
  • рыба жареная (пеленгас, бычок, тюлька) – 150 руб. (61 грн);
  • креветки в соевом соусе – 350 руб. (143 грн).

Гарниры (порция 150 г) стоят:

  • картофель отварной – 100 руб. (41 грн);
  • картофель по-селянски – 100 руб. (41 грн);
  • рис с овощами – 100 руб. (41 грн);
  • картофель фри – 100 руб. (41 грн).

Первые блюда:

  • солянка – 180 руб. (73 грн);
  • украинский борщ – 120 руб. ( 49 грн);
  • окрошка – 120 руб. (49 грн);
  • суп-лапша с курицей – 150 руб. (61 грн).

Два кусочка хлеба посетителям кафе обходятся в 10 руб. (4 грн).

Кофе американо – 50 руб. (20 грн), латте – 70 руб. (29 грн), чай заварной (400 мл) – 100 руб. (41 грн). Также посетителям предлагаются крепкие спиртные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли.

Как комментируют люди, цены можно было бы считать нормальными, если бы не тот факт, что зарплаты в «ДНР» очень маленькие.

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