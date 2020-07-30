Основная сессия ВНО: На «отлично» справились 447 человек

На основную сессию Внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году зарегистрировались 379 493 человека. Все тестирования прошли без существенных нарушений с соблюдением правил эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Участники ВНО могли сдать тесты из четырех учебных предметов, среди которых два обязательных: украинский язык и литература и история Украины или математика, а два на выбор. Для выбора были предложены: биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки.

Всего было проведено 913 995 тестов – это 74,5% от запланированного количества.

«Традиционно самыми популярными учебными предметами стали украинский язык и литература, история Украины и математика. Также в этом году участники активно выбирали географию, английский язык и биологию. Меньше зарегистрированных было по физике, химии, испанскому, немецкому и французскому языкам», – сообщил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В этом году, по сравнению с прошлым годом, существенно увеличилось количество 200-балльников.

«Количество лиц, набравших максимальный тестовый балл и получивших оценку 200 баллов в этом году – 447, больше на 63%, чем в прошлом. Больше всего "отличников" по математике – 142 человека. На втором месте – английский язык, 84. Количество участников, получивших высший балл по физике – 60, тогда как в прошлом их было всего 4. Кроме того, один из участников – ученик обычной сельской школы – набрал рекордное количество баллов по четырем предметам: украинский язык и литература – 200 баллов, математика – 200 баллов, английский язык – 199 баллов, физика – 196 баллов. Мы поздравляем всех отличников», – отметил Сергей Шкарлет.

В Минобразования также отметили, что тестирования прошли с соблюдением всех правил безопасности и с применением противоэпидемиологических средств.

«Согласно нынешним противоэпидемическим требованиям участников с температурой более 37,2 градусов по шкале Цельсия и/или признаками острых респираторных заболеваний не допускали на пункты тестирования. В целом из-за обнаруженных признаков ОРЗ в пункты проведения ВНО не были допущены 127 человек. Все они имели возможность зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии тестирования», – сообщили в пресс-службе.

В Минобразования также напомнили, что для тех, кто не смог присоединиться к основной сессии ВНО-2020 продолжается дополнительная сессия. Результаты дополнительной сессии ВНО будут размещены на персональных страницах участников до 14 августа 2020 года.