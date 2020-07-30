Участвовал работник госбанка: СБУ раскрыла схему незаконного получения соцвыплат участниками НВФ «ДНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла незаконную схему получения социальных выплат из госбюджета жителями неподконтрольных украинской власти территорий, в том числе – участниками незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным следствия, за денежное вознаграждение злоумышленники оформляли жителям временно оккупированной территории Донетчины паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они лично получали документы и переправляли их через линию разграничения. Среди заказчиков "услуг" оперативники спецслужбы установили представителей незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР"», – говорится в сообщении.

29 июля в Бахмуте (Донецкая обл.) оперативники спецслужбы задержали трех участников данной схемы при попытке снятия наличности для дальнейшего перемещения на временно неподконтрольную территорию.

Как рассказали в СБУ, во время обысков по месту жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банках, в том числе для лиц, причастных к деятельности НВФ.

«Также были выявлены другие документы, подтверждающие информацию следствия по налаживанию фигурантами механизма выплаты средств из государственного бюджета Украины представителям незаконных вооруженных формирований», – уточнили в спецслужбе.

В данное время трем фигурантам данного дела, среди которых работник государственного банка, сообщается о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.