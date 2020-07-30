В зоне ООС нет эскалации или наступательных действий, – Хомчак

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе не наблюдается эскалации обстановки. Об этом сегодня, 30 июля, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил на совещании у президента Владимира Зеленского.

Хомчак проинформировал о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, отметив, что в зоне проведения ООС «не зафиксировано эскалации или наступательных действий».

«Одиночные обстрелы не является системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне», – цитирует главнокомандующего ВСУ пресс-служба Офиса президента.

Также Руслан Хомчак сообщил, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения ООС стабильная и контролируемая.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, который вступил в силу 27 июля.