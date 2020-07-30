Пытался остановить драку: На Донетчине избили патрульного

В Дружковке (Донецкая обл.) избили патрульного полицейского. Начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

В полночь на 29 июля в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов по ул. Космонавтов происходит драка между компанией неизвестных мужчин. На происшествие выехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции города.

«Во время установления обстоятельств правонарушения один из мужчин начал высказываться в сторону сотрудников полиции нецензурной бранью, на замечания не реагировал и в конце набросился на правоохранителей, нанеся одному из сотрудников телесные повреждения. Пострадавшему работнику понадобилось оказание медицинской помощи. Правонарушителем оказался местный житель 1987 года рождения», – рассказали в полиции.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.