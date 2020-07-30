Степанов озвучил причины вспышки COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов озвучил президенту Владимиру Зеленскому причины, по которым в нашей стране происходит рост заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает Офис президента Украины.

Во время ежедневного селекторного совещания на Банковой глава Минздрава рассказал, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Об этом свидетельствуют результаты эпидемиологических расследований. Второй основной причиной Степанов назвал общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.

При этом министр отметил, что много людей болеют бессимптомно, формируя таким образом иммунитет.

«Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок», – сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас финализируются согласования сотрудничества с правоохранительными органами, которые будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина.

Напомним, за минувшие сутки COVID-19 поставил в Украине новый антирекорд – заболели 1 197 человек.