RU
Все новости

Бывшая дача Януковича в Урзуфе стала военной базой (Видео)

30.07.20 14:38
На бывшей даче Януковича
На бывшей даче Януковича / Фото: youtube.com

Дом в Урзуфе, который построили для экс-президента Виктора Януковича, сейчас стал закрытой территорией, где базируются военные.

Когда в приазовском поселке построили эту дачу, Янукович был еще руководителем области.

«Это была закрытая территория, здесь была база Януковича. Он прилетал в Бердянск в аэропорт, а потом уже выдвигался непосредственно сюда и здесь отдыхал», – рассказывает боец с позывным «Сомали» из полка «Азов», который размещается сейчас на бывшей даче Януковича.

На территории много сосен, чтобы экс-президент ходил и дышал, а в море – волнорезы, чтобы он купался и никто ему не мешал.

Теперь на подоконнике комплекса солдатские берцы, во дворе – ящики из-под боеприпасов, и каждое утро тут звучит «молитва националиста».

Со времен президента-беглеца на базе отдыха осталось немного. Сейчас бывший гараж для яхт переделан под спортзал, бывшая совещательная – теперь библиотека, и от экс-руководителя остался символ управления областью – огромный штурвал.

Домики превратились в учебные классы, виртуальный тир или помещения для занятий по первой психологической помощи. Вместо бывшего парка машин Януковича теперь здесь стоят танки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк