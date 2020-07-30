Бывшая дача Януковича в Урзуфе стала военной базой (Видео)

Дом в Урзуфе, который построили для экс-президента Виктора Януковича, сейчас стал закрытой территорией, где базируются военные.

Когда в приазовском поселке построили эту дачу, Янукович был еще руководителем области.

«Это была закрытая территория, здесь была база Януковича. Он прилетал в Бердянск в аэропорт, а потом уже выдвигался непосредственно сюда и здесь отдыхал», – рассказывает боец с позывным «Сомали» из полка «Азов», который размещается сейчас на бывшей даче Януковича.

На территории много сосен, чтобы экс-президент ходил и дышал, а в море – волнорезы, чтобы он купался и никто ему не мешал.

Теперь на подоконнике комплекса солдатские берцы, во дворе – ящики из-под боеприпасов, и каждое утро тут звучит «молитва националиста».

Со времен президента-беглеца на базе отдыха осталось немного. Сейчас бывший гараж для яхт переделан под спортзал, бывшая совещательная – теперь библиотека, и от экс-руководителя остался символ управления областью – огромный штурвал.

Домики превратились в учебные классы, виртуальный тир или помещения для занятий по первой психологической помощи. Вместо бывшего парка машин Януковича теперь здесь стоят танки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»