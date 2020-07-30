Время для отдыха не наступило: Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 30 июля, сам Леонид Кравчук сообщил в видеообращении, которое обнародовал Офис президента.

«Я при всем том, что уже в своей жизни что-то видел и что-то прошел, и можно было бы и отдыхать – но время для отдыха не наступило. Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе – я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», – сказал Кравчук.

Говоря о стремлении действующего президента Украины Владимира Зеленского принести мир на Донбасс, Леонид Кравчук отметил, что Зеленскому удалось реанимировать Нормандский формат. При этом первый президент Украины отметил, что Владимир Зеленский не боится принимать сложные решения.

Напомним, 28 июля стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Позднее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что делегацию Украины в ТКГ должен возглавить человек с опытом, который является центристом и которого уважает большинство населения нашего государства. Также глава государства сообщил, что на должность рассматривались несколько претендентов.