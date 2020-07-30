Подозреваемых нет: Покушение на экс-пленницу «ДНР» оформили как «добровольную сдачу оружия»

Бывшая пленница «ДНР» Валентина Бучок сейчас восстанавливается после того, как подорвалась на растяжке во дворе собственного дома в Иванополье (Константиновский р-н, Донецкая обл.). Это было уже не первое покушение, но до сих пор ни по одному из инцидентов нет подозреваемых. А недавно потерпевшая узнала, что второй эпизод покушения на ее жизнь с неразорвавшейся гранатой оформили как «добровольную сдачу оружия», передает «Вільне радіо».

«Здесь было очень много полицейских, экспертов, телевидения. Все всё видели, однако нашу полицию не пугает ничего. Я очень часто обращалась в полицию, просила дать мне хоть какой-то документ, но мне никто ничего не дал. Недавно я поползла в полицию. Мне на маленькой голубой бумажечке написали, что по такому-то номеру мне оформили ту боевую гранату, как будто я позвонила им и в добровольном порядке оформила боеприпас», – рассказывает Валентина Бучок.

25 октября 2019 года на дворе своего дома в Иванополье муж Валентины Бучок нашел гранату и вызвал полицию. Поскольку за полгода до того горела крыша их дома (о чем, по словам Валентины, есть вывод ГСЧС именно о поджоге), а во время плена в «МГБ ДНР» ей угрожали и обещали беспокойную жизнь и после обмена, Валентина Бучок считала, что правоохранители расследуют инцидент именно как нападение и покушение на ее жизнь.

«Да, это действительно было. Ту гранату нашел ее муж, он сразу позвонил в полицию и сообщил, что он хочет добровольно ее отдать, поэтому следователи оформили добровольную сдачу взрывного устройства», – пояснила квалификацию дела пресс-секретарь полиции Донецкой области Александра Гаврилко.

Валентина Бучок с таким оформлением не согласна. «Это прямая ложь. Потому что муж, когда мне звонил, он мне кричал: "Иди и расскажи как тебе угрожали, когда ты была в плену, иди, говори, кто тебе угрожал. И там была не просто граната, она не лежала, там была "растяжка". Тогда же было телевидение, которому я говорила, что это "привет из ДНРии". Ни о какой добровольной сдаче речь не шла! Это они уже там сами перевирают», – рассказывает женщина.

Валентина Бучок / Фото: «Вільне радіо»

В июне этого года Валентина Бучок подорвалась на таком же (по ее словам) взрывном устройстве, которое видела у себя во дворе 25 октября. Взрывчатку прикрепили к калитке. Это квалифицировали как покушение на умышленное убийство.

Сейчас Валентина говорит, что состояние ее здоровья значительно ухудшилось, и до полного выздоровления далеко.

«Осколки выходят, я их достаю сама. 3-го июля я ушла из больницы. Плохо слышу, шрамы, раны есть такие, которые еще не зажили, гноящиеся потихоньку. Они (врачи – ред.) сняли швы, и все это разлезлось. Все это сопровождалось одной сплошной болью. Ладонь левой руки не работает, рентген никто не делал», – говорит пережившая покушение женщина.

По словам Бучок, адвокат сделал 2 запроса (один отправил по почте, второй отвез лично в Константиновский отдел полиции) по продвижению дела. Ответов на них Валентина не получила, хотя срок ответа на них истек.

«Насколько мне известно, еще нет ни подозреваемых, ни обвиняемых – никого еще нет», – утверждает Валентина.

В конце июня активисты из около 40 общественных организаций официально обратились к главам СБУ, Нацполиции и генеральному прокурору. Просили совместить все три покушения на Бучок в одно производство и переквалифицировать дело по статье «терроризм». На это получили один ответ – из Офиса генерального прокурора, – в котором отмечается, что данное расследование относится к территориальной юрисдикции прокуратуры Донецкой области.

Как сообщалось ранее, 20 июня во дворе своего дома в Иванополье (Константиновский р-н, Донецкая обл.) подорвалась на растяжке переселенка из Донецка, освобожденная из плена «ДНР», Валентина Бучок. Женщина получила осколочные ранения практически всего тела, но выжила. Ее прооперировали в больнице в Константиновке и уже вечером она пришла в сознание.

Это уже не первое покушение на бывшую пленницу «ДНР». Она связывает это с пребыванием в плену и своей общественной деятельностью, что это дело рук «бандитов из Донецка». Сначала Бучок запугивали: в мае 2018 года ей подожгли дом, в декабре 2018 года убили котов, одного из которых женщине передали из Донецка. Осенью 2019 года во двор подбросили гранату. Боеприпас обнаружил ее муж, когда косил траву.

В «ДНР» Валентину Бучок обвиняли в «шпионаже» и удерживали в плену почти год. 27 декабря 2017 года ее освободили в хода обмена пленными.