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С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для въезжающих из неподконтрольного Донбасса

30.07.20 15:49
КПВВ «Станица Луганская» / Фото Восточного регионального управление ГПСУ
КПВВ «Станица Луганская» / Фото Восточного регионального управление ГПСУ

С 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые возвращаются на подконтрольную правительству Украины территорию с временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Так прокомментировал изменения, принятые Кабмином, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает «Укринформ».

Речь идет о постановлении №641 от 22 июля.

«С 1 августа постановление вступает в силу, и с этой даты в самоизоляцию теперь не попадают граждане, которые пересекают линию разграничения и "границу" с Крымом, следуя с оккупированных территорий», – сказал Демченко.

В то же время, для иностранцев, которые следуют в Украину, остаются обязательными наличие страхового полиса и самоизоляция: если граждане будут ехать с «красной зоны», то для них будет действовать обязательный карантин через приложение «Дій вдома». Но есть исключения – кроме лиц, следующих транзитом.

Действие нового постановления касается периода с 1 по 31 августа 2020 года.

Напомним, правительство продлило адаптивный карантин до 31 августа, но с изменениями.

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