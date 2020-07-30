Полиция объявила в розыск Юлия Цезаря, напавшего на синагогу в Мариуполе (Фото)

Правоохранители объявили в розыск мужчину, напавшего на синагогу в Мариуполе. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования. Центральным отделом полиции устанавливается местонахождение злоумышленника, совершившего покушение на убийство из хулиганских побуждений», – говорится в сообщении.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные. Использует одежду разного цвета.

Последний раз мужчину видели 29 июля вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной сумкой в клетку.

Особая примета: Волосы выбриты на висках.

При себе может иметь нож.

«Если вам известна информация о местонахождении подозреваемого, просим сообщить по телефонам: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 или 102. Анонимность гарантирована!», – отметили в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Напомним, 28 июля в Мариуполе мужчина с топором ворвался на территорию синагоги. Потом бросился на охранника и нанес ему несколько ударов. Лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн рассказал, что завязалась драка и охраннику удалось обезоружить нападающего, который был примерно на 20 лет моложе. Убегая, нападающий успел бросить в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.