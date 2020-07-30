«Хочу прославить Украину»: Мальчик, искалеченный взрывом на Донбассе, собирается переплыть Днепр

16-летний Николай Нижниковский, который 5 лет назад подорвался на боеприпасе под Мариуполем и лишился ног и одной руки, планирует переплыть Днепр. Об этом сообщает «Суспільне око» на своей Facebook-странице.

Трагедия произошла 24 августа 2015 года, в день Независимости Украины. Тогда 11-летний Николай вместе со своим младшим братом Даниилом подорвался на артиллерийском снаряде вблизи Мариуполя. Четырехлетний Даниил погиб на месте. Николай потерял конечности и получил многочисленные травмы лица, зубов, глаз.

«Казалось, что мальчик не выживет, однако врачи осуществили невероятное. Самолетом его отправили в Запорожье, где сделали первые операции. Затем за дело взялись столичные медики. Далее был целый год реабилитации в Канаде, где Николаю успешно поставили протезы конечностей, которые он впоследствии освоил», – рассказывает издание.

Врачи посоветовали парню плавание, и Николай начал заниматься. Сейчас мечтает стать паралимпийским чемпионом. Тренирует его украинский пловец, экс-обладатель мирового рекорда на дистанции 50 м брассом Олег Лисогор.

«Я хочу прославить Украину и стать паралимпийским чемпионом», – говорит Николай.

Он уже имеет победы: на разных соревнованиях по плаванию в течение последних трех лет он завоевал 14 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых награды. Первую свою медаль Николай получил три года назад в Запорожье. А дальше были победы в Киеве, Днепре, Львове.

Сейчас Николай планирует переплыть Днепр в районе пешеходного моста в Киеве. Сделать это, не имея обеих ног и одной руки, будет непросто. Но парень верит в свои силы.