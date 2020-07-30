Ездил из «ДНР» через Россию: На КПВВ «Новотроицкое» задержали мужчину

Пограничники задержали мужчину, который дважды нарушил порядок въезда / выезда на неподконтрольную украинской власти территорию. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, сегодня на КПВВ «Новотроицкое» прибыл житель неподконтрольной Макеевки с целью пересечение линии разграничения в направлении «ДНР». Но в ходе изучение документов гражданина и осуществления других проверочных мероприятий было установлено, что он выехал на подконтрольную Украине территорию из АР Крым через официальный украинский КПВВ «Чонгар». При этом въехал в АР Крым через российский Керченский мост.

Дополнительно установлено, что мужчина последний раз выезжал с подконтрольной территории Украины в «ДНР» через КПВВ «Новотроицкое» в марте. Однако выехал из «ДНР» в направлении России через незаконный пункт пропуска «Успенка».

«Кроме этого, осуществляя такие незаконные путешествия, гражданин не придерживался никаких карантинных ограничений», – дополнили в погранотряде.

В результате:

за нарушение правил въезда / выезда на неподконтрольную территорию были составлены 2 админпротокола;

для привлечения к ответственности за нарушение правил карантина (ст.43-3 КоАП) гражданина передали представителям Нацполиции.

Напомним, что при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, штрафы составляют 1700 -5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом админпротоколы можно оспорить в суде.

Как сообщалось ранее, сейчас вырос спрос на услуги перевозчиков, которые доставляют пассажиров с подконтрольной Украине территории в «Л-ДНР» через Россию и обратно. Для этого готовят подложные документы, вплоть до того, что в стоимость проезда включают штрафы. Так, проезд «Харьков – Донецк» стоит 400 долларов, а вот в обратном направлении – всего 3500 грн.