Завершено расследование хищения 2,87 миллионов на строительстве блиндажей в Донецкой области

Завершено досудебное расследование по делу в нанесении ущерба в сумме 2,87 млн грн при строительстве блиндажей на территории проведения Антитеррористической операции (сейчас Операции Объединенных сил) в Донецкой области. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В 2015 году с целью укрепления обороноспособности государства Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны средства для строительства инженерных фортификационных сооружений (взводных опорных пунктов) на территории Донецкой и Луганской областей в зоне проведения антитеррористической операции.

В дальнейшем Минобороны средства были перечислены областным государственным администрациям, в частности Донецкой ОГА, для непосредственного осуществления строительства указанных сооружений и предоставлена разработанная военными проектировщиками проектная документация. Как сообщается, она учитывала передовой опыт стран – участников НАТО при строительстве аналогичных сооружений.

«Однако начальник департамента капитального строительства Донецкой ОГА, действуя в интересах подрядной организации, осуществлявшей строительство фортификационных сооружений, несмотря на их несоответствие проектной документации и невозможность дальнейшего использования, принял выполненные строительные работы», – отмечают в САП.

Эти злоупотребления должностного лица нанесли государству в лице Министерства обороны Украины ущерб на сумму 28,7 млн грн, что подтверждено проведенной комплексной судебной экспертизой.

Действия начальника департамента квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины ( «Злоупотребление властью или служебным положением»).