Из 44 стран: В СММ ОБСЕ больше сего наблюдателей из Боснии и Герцеговины

На востоке Украины работают около 550 наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете организации.

В организации напоминают, что СММ ОБСЕ – это невооруженные гражданские наблюдатели.

Состав миссии в Украине – 1 287 человек, из них именно наблюдателей – 724, они работают на территории всей страны, но преимущественно на Донбассе.

Среди наблюдателей преобладают мужчины – 590, женщин всего 134.

В состав СММ входят представители 44 стран, но больше всего из следующих государств:

Босния и Герцеговина – 72 чел.;

Великобритания – 45 чел.;

США – 55 чел.;

Болгария – 46 чел.;

Молдова – 42 чел.;

Российская Федерация – 41 чел.

«Что мы делаем? Предоставляем отчеты на основе собственных наблюдений и установленных фактов. Собираем информацию и отчитываемся о ситуации с безопасностью. Информируем о гуманитарной ситуации и потребностях людей и оказываем содействие доставке помощи другими организациями. Помогаем налаживать диалог и способствуем прекращению огня на местах», – описывают свои основные задания в СММ ОБСЕ.

«Важно понимать, что остановить боевые действия должны стороны конфликта. Мы не проводим расследования, а предоставляем отчеты, основанные на фактах. Мы не доставляем гуманитарную помощь, но содействуем ее доставке», – акцентировали в организации.