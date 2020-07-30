Живут с 13 июля: На КПВВ «Новотроицкое» остаются 9 человек (Фото)

В палатках спасателей, установленных на контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое», живут 9 человек, которых не пропускает «ДНР». Большинство из них остаются там уже третью неделю. Об этом сегодня, 30 июля, сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин на своей странице в Facebook.

По его словам, днем они находятся в остановочном павильоне, на ночь их запускают в палатки ГСЧС, установленные внутри КПВВ.

«Большинство лиц из данной группы живут в палатках и не могут пройти КПВВ уже третью неделю – с 13 июля, то самой злополучной ночи, когда им всем пришлось ночевать в остановочном павильоне перед КПВВ под открытым небом во время дождя», – написал Каплин.

Он также добавил, что команда «Пролиски» уже на протяжении месяца продолжает ежедневно оказывать помощь продуктами питания для людей, которые из-за отсутствия в разрешительных списках «ДНР» не могут пересечь КПВВ «Новотроицкое» в сторону неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. 27 июля в очередной раз на один день КПП был открыт на въезд и выезд.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.