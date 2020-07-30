Квартиры конфискуют: Переселенцам нужно мониторить свою недвижимость в «Л-ДНР»

Если на неподконтрольной территории осталась собственность (жилье, транспортные средства, бизнес-недвижимость и пр.), необходимо осуществлять ее постоянный мониторинг. Так как при определенных обстоятельствах в «Л-ДНР» ее могут признать бесхозной и изъять. Об этом рассказал представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«В конце прошлого года оккупационные администрации приняли "закон" о признании собственности бесхозной. Например, есть квартира, и кто-то им сообщил, что она пустует. Они ее на несколько месяцев вывешивают на сайт, что найдено такое-то имущество и оно бесхозно. Если в течение, скажем, месяца не объявляется собственник, это имущество переходит в собственность так называемых "ЛНР" или "ДНР". И эта система у них работает», – сказал Лисянский.

Он отметил, что в «республиках» уже на конец 2019 года был перечень такого имущества. «Это квартиры, бизнес-недвижимость – те же контейнеры на рынках, транспортные средства и пр. Например, приезжают на стоянку, видят автомобиль. Сначала его не трогают, а фотографируют, вывешивают к себе на сайт. Прошел срок, собственник не объявился – все, машину увозят», – продолжил правозащитник.

Если человек постоянно проживает на подконтрольной территории, то он должен постоянно мониторить ситуацию со своей собственностью. Чтобы ее сохранить, придется выполнять ряд требований. «Например, квартира. За нее нужно там оплачивать коммунальные услуги. Потому что если не платить, то они это видят, и они ее конфискуют быстрее. Как правило, лучше просить родных или друзей, которые там остались, чтобы они вносили оплату», – отметил Лисянский.

Но если человек увидел свою недвижимость на «республиканском» сайте и у него нет возможности приехать в «Л-ДНР», или въезд ему запрещен. «Даже если он им будет звонить, писать, они все равно скажут – приезжайте. И если он не приедет, то недвижимость конфискуют», – констатировал представитель омбудсмена.

«По нашим данным, они разработали эту систему, чтобы увеличить свой бюджет. Потому что Российская Федерация плавно-плавно уменьшает финансирование. И российские "кураторы" ставят им задачи – учитесь самостоятельно пополнять бюджет. Потому что сейчас, как мне сообщили, финансирование идет в пропорции 10 / 90. 90% – это дотации, а 10% они как-то должны находить сами. Но а за счет чего им наполнять бюджет? Естественно, за счет граждан – вводят новые налоги, вот конфискуют имущество. А по сути дела, это же обычный грабеж», – пояснил Лисянский.

Он также акцентировал внимание, как «помпезно они там дарят квартиры – заслуженным работникам оккупационных администраций и пр.». «Откуда эти квартиры? Вот из этого источника. Потому что жилье там не строится, дома новые не сдаются», – констатировал правозащитник.

Представитель омбудсмена подчеркнул, что такая «конфискация» – это прямое нарушение прав человека. «Мы, конечно, данные факты документируем. Если это не зафиксировать, то в нынешнем потоке информации этот факт просто затеряется, о нем со временем забудут. Даже если человек говорит – я смирился, т.к. все равно туда не вернусь. Но все равно справедливость же должна быть восстановлена, поэтому документировать такие факты нужно, чтобы потом эту ситуацию исправить», – резюмировал Лисянский.

Как сообщалось ранее, с лета 2018 года в «ДНР» через аукционы начали продавать «арестованные» квартиры и дома, а также находящуюся в них мебель, технику и пр. Если в период с июня по ноябрь 2018 года на торги было выставлено 10 квартир и домов, то с декабря 2018 года и на первую половину января 2019 года заявлено о 6-ти лотах, два из которых выставлены повторно.

Также в «ДНР» продолжается практика вызовов людей в «суд» через оповещения на «официальном сайте ДНР». С 2019 года в разделе сайта «Вызовы в суд» появилось довольно много объявлений по вопросу лишения людей жилья с формулировкой – «о признании лица утратившим право пользования жилым помещением» или «о выселении из частного жилого дома».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»