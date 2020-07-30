В Краматорске – вспышка коронавируса на одном из городских рынков

В Краматорске на одном из рынков города произошла вспышка COVID-19. Заболевание подтверждено у 2 работников, у еще почти 30 контактных лиц взяли анализы для ПЦР-тестов. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

«На одном из краматорских рынков выявлено групповое заболевание сотрудников COVID-19 – два подтвержденных ПЦР-тестом случая, еще один человек под подозрением, анализы 29 сотрудников сейчас находятся в лаборатории на исследовании», – говорится в сообщении.

Также в горсовете отметили, что проведенные проверки показали, что на прилегающей к трем рынкам города территории происходит ежедневная стихийная торговля. Это является безусловным основанием для закрытия этих объектов.

Городской штаб по борьбе с коронавирусом принял решение активизировать работу групп, контролирующих соблюдение рынками противоэпидемических требований. При выявлении нарушений на рынках их работа будет запрещена.

Также решено сделать более интенсивной деятельность мобильных групп, контролирующих работу общественного транспорта.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 июля в Украине COVID-19 заболели 68 794 человека (38 154 пациента – выздоровели, 1 673 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 865 случаев коронавируса (выздоровели – 658 пациентов, летальных случаев – 12). В Луганской области – 126 случаев коронавируса (выздоровели – 95 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 728 заразившихся (выздоровели – 808 человек, летальных случаев – 100). В «ЛНР» (на 29 июля) – 609 случаев COVID-19 (выздоровели – 569 человек, летальных случаев – 15).