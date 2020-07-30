Поставил рекорд: Мальчик из Мариуполя, которому взрывом оторвало ноги, переплыл Днепр

Мальчик из Мариуполя, который потерял обе ноги и руку в результате взрыва оставленного боеприпаса, поставил рекорд Украины по плаванию. 16-летний спортсмен с инвалидностью Николай Нижниковский переплыл Днепр в районе Пешеходного моста в Киеве, передает «ТВ7».

Как сообщила руководитель Национального реестра рекордов Виктория Лана, достижения парня зарегистрировали в категории «Сила духа».

«Это первый рекорд среди юношей-подростков с отсутствием конечностей. Николай преодолел расстояние по воде около 300 метров», – отметила Виктория Лана.

Сопровождал мальчика на пути к берегу его тренер, рекордсмен мира по плаванию Олег Лисогор. В это время офицеры летней полиции и спасатели обеспечивали безопасность мероприятия.

Напомним, 24 августа 2015 года Николай вместе со своим младшим братом Даниилом подорвался на артиллерийском снаряде вблизи Мариуполя. Четырехлетний Даниил погиб на месте. Николай потерял конечности и получил многочисленные травмы лица, зубов, глаз. Долгое время после этого он лечился и проходил реабилитацию в Канаде. Врачи посоветовали парню плавание, и Николай начал заниматься. Он уже имеет победы на различных соревнованиях.