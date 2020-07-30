Не хочу участвовать в этом спектакле: Козак вышел из переговоров по Донбассу

Переговоры по Донбассу на уровне советников глав стран «нормандского формата» бессмысленны и следует отказаться от этого формата. Такое мнение в своем письменном обращении советникам глав Германии, Франции и Украины выразил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует в Кремле украинское направление. Документ передали «Стране» источники в Офисе президента Украины.

В рамках переговоров советников, в частности, Козак встречался с украинским представителем – главой Офиса президента Андреем Ермаком.

В письме говорится, что работа советников глав государств «нормандского формата» неэффективна. Козак констатирует, что недавно заключенное соглашение о прекращении огня принималось практически без участия Франции и Германии – целиком основываясь на российских предложениях.

Также он критикует проект документа, который сейчас прорабатывается в рамках «Нормандии». Его подробности в послании не приводятся, однако Козак заявляет, что документ бессодержательный и ничего не решает в деле урегулирования конфликта на Донбассе. А попытки наполнить его содержанием не встречают, по мнению помощника Путина, никакого энтузиазма у других участников формата.

«Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников №4», – пишет Козак, добавляя, что «эксперимент» можно продолжить, но уже без России.

«Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию», – написал помощник президента РФ.

Он предложил ограничить работу помощников лидеров стран «Нормандии», предоставив им заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. А согласование вопросов, которыми занимались Козак, Ермак и советники руководителей Франции и Германии ранее, передать министрам иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.