Новый учебный год по всей стране начнется вовремя, – Шмыгаль

Учебный год 2020/2021 начнется с 1 сентября, но в условиях адаптивного карантина. Об этом сегодня, 30 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на всеукраинском селекторном совещании с руководителями областей, передает Правительственный портал.

«Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице», – отметил Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, по которым все регионы Украины делятся на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Он уточнил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации, на отдельных территориях, в районах, городах «красной» зоны будут приниматься отдельные решения.

Заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в постановлении от 22 июля 2020 №641 прописаны четкие нормы по организации работы учебных заведений.

«Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса», – заявил Виктор Ляшко.

Главный государственный санитарный врач добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.

«Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника», – добавил Виктор Ляшко.

Во время совещания Денис Шмыгаль подчеркнул, что критически необходимо обеспечить учебные заведения книгами, завершить все реконструкции и ремонты до 1 сентября.

Кроме того, премьер-министр отметил еще один важный момент – это использование средств субвенций из государственного бюджета местным бюджетам. В частности, он подчеркнул, что в областях очень низкий процент использования средств по программам «Способная школа» и «Новая украинская школа».