Проведение выборов в прифронтовой зоне зависит от стабильности «режима тишины», – Лубинец

Проведение местных выборов в прифронтовой зоне на Донбассе зависит от того, насколько стабильным будет режим прекращения огня. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, передает «Интерфакс – Украина».

«Мы исходим из того, что согласно закону о военно-гражданских администрациях, они определяют те территории, на которых выборы можно провести с точки зрения обеспечения безопасности граждан. Поэтому когда он говорит, что выборы не нужно или нужно проводить, он выходит из фактора безопасности», – сказал Лубинець, комментируя предложение председателя Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая не проводить местные выборы в прифронтовой зоне.

По мнению Лубинца, все зависит от того, насколько стабильным будет режим прекращения огня.

«Даже несмотря на перемирие, когда не используются минометы, артиллерийские орудия, но стрелковое оружие, к сожалению, продолжают использовать, хотя и не так массово. Поэтому определенная опасность остается», – отметил нардеп.

Комментируя создание президентом ВГА в Лисичанске и Северодонецке Лубинец объяснил их формирования тем, что в этих городах органы местного самоуправления самоустранились от решения насущных проблем и фактически показывают свою неспособность эти проблемы решать.

Он рассказал, что в Лисичанске городской совет не собирается, не может выделить деньги из бюджета на нужды населенного пункта и несколько лет продолжается проблема с водоснабжением города.

«Если не принять в срочном порядке какие-то меры, то большой город просто окажется на грани экологической катастрофы», – подчеркнул Лубинец.