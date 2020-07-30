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В «ЛНР» решили «узаконить» конфискацию имущества профсоюзов и всеукраинских организаций

30.07.20 18:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 30 июля, «народный совет ЛНР» принял «закон», который позволяет забирать в «государственную собственность» имущество, которое ранее принадлежало профсоюзам, всеукраинским общественным организациям, в том числе лиц с инвалидностью. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Целью принятого закона является создание условий для функционирования на территории Луганской Народной Республики общественных организаций в сфере содействия армии, авиации и флоту, общественных организаций, объединяющих инвалидов, а также профессиональных творческих работников соответствующего профессионального направления в области культуры и искусства», – заявила заместитель «министра юстиции ЛНР» Анна Авильцева.

В «ЛНР» уверяют, что «актуальность принятия закона обусловлена необходимостью установления возможности безвозмездного пользования имуществом, ранее принадлежавшим профсоюзным, всеукраинским общественным организациям, в том числе объединяющим инвалидов и профессиональных творческих работников, которые не прошли государственную регистрацию на территории ЛНР, для организаций аналогичной направленности, созданных и зарегистрированных в установленном законодательством Республики порядке».

Авильцева добавила, что «деятельность таких организаций является социально значимой и востребованной».

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