Песков заявил, что не слышал о существовании ЧВК «Вагнера» и участии их на Донбассе

В Москве не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Белоруссии россияне участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс – Украина».

«Мы не слышали таких обвинений (в участии задержанных в Беларуси россиян в боях на Донбассе, – ред.) Не было заявлений на этот счет», – сказал он.

На уточняющий вопрос, что половина задержанных являются гражданами Украины, и эта информация появилась в белорусских СМИ, Песков сказал: «Белорусские СМИ – это не первоисточник. Белорусская сторона не может быть обезличенной. Я вам ссылался на конкретные заявления конкретных лиц, которые были сделаны вчера и сегодня. Среди этих заявлений того, о чем вы говорите, не было».

На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных в Беларуси в Украину, поскольку половина обвиняемых является гражданами этой страны, Песков сказал: «Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России».

«Мы сначала должны понять, в чем они обвиняются», – дополнил Песков.

Пескова также спросили, почему задержанные граждане не преследуются в РФ за участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии. «Вы, наверно, знаете больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно это стало основанием для их задержания», – ответил пресс-секретарь

Он заметил, что не располагает информацией о том, что эти граждане принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Пескову рассказали о том, что писатель Захар Прилепин подтвердил, что среди задержанных есть люди, с которыми он был на Донбассе. «Да, мы будем это учитывать», – сказал Песков. На вопрос о том, повлияет ли это на оценку причин задержания, Песков ответил: «Нет».

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что в РФ частные военные компании находятся вне закона, а об их существовании он не слышал.

Так Песков прокомментировал заявление белорусской о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК «Вагнера». «А что такое ЧВК "Вагнера"? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет», – сказал Песков журналистам.

На вопрос, действует ли ЧВК в РФ де-факто, Песков сказал: «Я не располагаю какими-либо данными о каких-то военных компаниях. Мне об этом не известно».

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Но была получена информация о прибытии 200 боевиков. Среди задержанных в Беларуси также были лица, воевавшие на Донбассе, что подтвердил экс-замполит «ДНР», российский писатель Захар Прилепин. Также есть выходцы из Донецкой области.

Вечером 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал экстренное совещание по поводу произошедшего. В СНБО Украины планируют требовать экстрадицию украинских граждан, которые есть среди задержанных.

Отметим, что ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК Вагнера была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина.

ЧВК Вагнера включена в санкционный список США.