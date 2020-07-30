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Донецкая и Луганская ОГА должны определить участки, где могут пройти выборы 25 октября, – ЦИК

30.07.20 19:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия просит Донецкую и Луганскую областные государственные администрации предоставить выводы о возможности организации и проведения местных выборов 25 октября на образованных ранее избирательных участках. Такое решение принято на заседании ЦИК сегодня, 30 июля, передает «Укринформ».

«Обратиться к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям – областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации, подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов 25 октября 2020 года на избирательных участках, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 25 июня 2020 года № 117», – зачитал текст постановления член ЦИК Сергей Постивый.

По его словам, такие данные ОГА должны предоставить до 5 августа.

Напомним, что этой осенью не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой области.

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