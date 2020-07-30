Ветряки, пруды и забытый поселок: Что интересного можно посмотреть в Краматорске (Фото)

В Краматорске и его окрестностях есть много красивых и интересных мест. Например, можно пройтись 18-километровым маршрутом из Старого города на ветряки. Этот путь пролегает через большой луг, Шабельковку, лес и поселок Степное. Путешествие завершается на Ясногорке, передает «КраматорскPost».

Туристы стартуют с улицы Триумфальной, затем по Большой Садовой и Больничной выходят из Старого города и следуют в сторону поселка Шабельковка через луг, который расположился между Софиевкой и Ясной Поляной.

На Шабельковке в местном магазине можно подкрепиться мороженым, соками, напитками. Далее – путь вверх по ул. Библиотечной (бывшая Полетаева). Возле кладбища необходимо свернуть влево в лес Регионального ландшафтного парка «Краматорский».

После леса можно выйти к пруду. Табличек, что там нельзя купаться, нет. На взгляд, вода в этом пруду довольно чистая. Поэтому туристы устроили привал для купания.

Затем снова направились в лес и шли по нему достаточно долго. Грунтовая дорога вывела к очередному красивому тихому пруду. Судя по тарзанке, здесь тоже купаются жители. Рядом с прудом есть беседка и следы от костров.

Дорога через лес выводит на поселок Степное. Этого поселка нет на Google-картах и, наверняка, многие жители Краматорска даже не знают о его существовании. В Степном есть двух- и трехэтажные жилые дома, оттуда хорошо видно и даже слышно ветряки. В поселке очень плохо работает связь Vodafone и ужасные дороги.

За поселком начинаются пшеничные поля, с которых открывается потрясающий вид на ветряки. По грунтовой дороге можно подойти к ветрогенераторам, сделаете красивые фото. Попутно можно сделать селфи на фоне пшеничного поля или в подсолнухах.

Далее можно сделать привал с видом на дамбу и небольшой пруд возле Ясногорки. В этом пруду купаться не советуют. Во-первых, со стороны ветряков проход туда закрыт. Во-вторых, если вы даже пройдете ограничения, в этот пруд, говорят, сваливают шлак. Но красивое фото сделать на его фоне тоже можно.

Завершается путешествие на Ясногорке, на остановке 14-го маршрута возле универсама. Оттуда – уже общественным транспортом туристы разъехались по домам.