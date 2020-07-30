Мы заняли жесткую позицию: Ермак прокомментировал выход Козака из переговоров по Донбассу

В переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе Украина заняла жесткую позицию, а Россия пытается усилить свою. Так прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак письмо замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака об его выходе из переговоров, передает «LIGA.net».

«Очевидно, что ни у кого уже нет никакого сомнения в том, что переговорный процесс по вопросу Донбасса очень непростой. Он сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали. Мы заняли проактивную и более жесткую позицию», – отметил Ермак.

Он считает, что надо четко понимать мотивацию всех сторон, а также потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются.

«Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, – это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу», – убежден Ермак.

Он подчеркнул, что говорить о прекращении переговоров нет смысла. Работа по-прежнему продолжается. В качестве примера он привел то, что сегодня четвертый день тишины на Донбассе, и это – прямой результат работы именно Трехсторонней контактной группы в Минске и Нормандского формата.

«Это как раз свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе. Мы находимся в диалоге и стремимся к результату. Градус переговоров может повышаться или снижаться, это нормально, это дипломатия. И это – переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям», – резюмировал глава ОП.

Напомним, заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует в Кремле украинское направление написал обращение к советникам глав Германии, Франции и Украины. Он выразил мнение, что переговоры по Донбассу на уровне советников глав стран «нормандской четверки» бессмысленны и следует отказаться от этого формата.