Нам бы очень хотелось, чтобы «Динамо» стало конкурентом, – вице-президент «Шахтера»

Вклад Мирчи Луческу в развитие «Шахтера» есть, но «донецкий клуб – это завод, где тренер – лишь начальник цеха». Такое мнение высказал вице-президент «горняков» Борис Колесников, комментируя назначение Луческу главным тренером «Динамо», передает «НВ».

«Успех "Шахтера" – в президенте и селекционной службе, вот они обеспечивают успех. Конечно, вклад Мирчи есть, но главное не это. Главное, что в "Шахтере" есть система, а система обеспечивает результат», – сказал он.

«"Шахтер" играет по схеме 4-2-3-1. Насыщенная полузащита, два фланговых защитника работают по всему флангу, вовремя возвращаются. Но главное – два опорника и три атакующих полузащитника. Именно президент и селекционная служба подобрали таких игроков, как Фернандиньо, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Виллиан. Если "Динамо" способно построить систему и пригласить футболистов такого уровня – у команды, безусловно, есть шанс на успех. А если нет – то нет», – считает Колесников.

Он не считает, что Луческу сможет кого-то привлечь в «Динамо» из «Шахтера»: «Те, кто играл в "Шахтере" при Мирче, по сей день играют в лучших клубах мира. Кого он перетянет из действующего "Шахтера"? Тех, кто пришел на смену ребятам, которые ушли? Это невозможно в принципе. Нечего обсуждать».

Колесников отметил, что Луческу не согласовывал свой переход в «Динамо» с прежидентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым. «Мирча ни с кем ничего не согласовывал и в "Шахтер" по этому поводу не обращался. Для нас это стало такой же новостью, как и для всех», – сказал он.

«Нам бы очень хотелось, чтобы "Динамо" стало конкурентом. Я никогда не болел за "Динамо", но у "Динамо" есть три славных периода: 1975 – 77, 1986 – 88 и, что застали все современные болельщики, 1997 – 99. Пока "Динамо" и близко не выглядит ни на один из этих периодов. Чем сильнее украинский чемпионат – тем сильнее "Шахтер" и "Динамо", а сейчас отрыв между ними – более 20 очков. Такого не было никогда. Все в руках "Динамо" в данном случае», – продолжил вице-президент «горняков».

Собственники «Динамо» за последние 25 лет инвестировали достаточно средств в клуб. «Но раз мы вспомнили пример завода, то есть неэффективные инвестиции… Они [Суркисы] так видят футбол. Если мы приглашаем главного тренера и начинаем рекомендовать ему состав, тогда зачем мы его пригласили? Я считаю, что прямое вмешательство руководства клуба в спортивную команду, которая выходит на поле, – это, мягко говоря, недопустимо», – резюмировал Колесников.

Напомним, что в сезоне 2019/2020 «Шахтер» досрочно, за пять туров до завершения чемпионата гарантировал себе золотые медали. А по итогам сезона руководство ФК «Динамо» отправило в отставку весь тренерский состав клуба, после чего пригласило Мирчу Луческу.