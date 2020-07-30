Львовский госпиталь ветеранов войн получил еще 5 аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передал еще 5 современных и высококлассных аппаратов искусственной вентиляции легких Львовскому областному госпиталю ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Сегодня значительные ресурсы Фонда направлены на борьбу с коронавирусом. Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил 300 миллионов гривен на решение самых острых медицинских потребностей. В государственные больницы переданы 320 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса, более 60 000 комплектов защитной одежды и свыше 120 000 предметов индивидуальной защиты для медиков. Также приобретены анализаторы ПЦР-проб и 200 современных аппаратов ИВЛ», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Как отметил генеральный директор ДТЭК «Западэнерго» Олег Таращук, это уже не первая помощь Рината Ахметова региону: «В апреле мы передали на нужды области почти 35 000 экспресс-тестов для диагностики коронавируса и защитные костюмы для медиков. И главное – 10 аппаратов ИВЛ, а сегодня здесь новая партия – 5 аппаратов для госпиталя. Это оборудование будет спасать человеческие жизни и во время пандемии, и после нее».

«Эта помощь чрезвычайно актуальна, так как ситуация с коронавирусом остается сложной. И такая техника поможет добиться положительных результатов в лечении пациентов», – отметил директор Департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис.

Львовский областной госпиталь в июне получил от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК современный аппарат искусственной вентиляции легких. По словам главного врача госпиталя Максима Прикупенко, медикам по-прежнему необходима поддержка: «Мы встречаемся не первый раз и получаем различную помощь от Фонда. Также спасибо за предыдущий аппарат ИВЛ от Фонда, который был очень нужен. Врачи работают самоотверженно и, конечно, такое оборудование облегчает их труд».

Как добавил врач-анестезиолог Орест Шутер, аппараты ИВЛ Фонда – это высокотехнологичное оборудование. «Они очень помогают в борьбе с осложнениями, которые дает коронавирус. Это именно та аппаратура, которая дает тяжелобольным пациентам шанс на выздоровление», – сказал он.