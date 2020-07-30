Расстрел автомобиля на Полтавщине: Полиция инсценировала убийство донетчанина

Правоохранители в ходе спецоперации предотвратили заказное убийство жителя Донецкой области. За убийство злоумышленник обещал заплатить 50 тыс. долл. США. Заказчиком оказался криминальный авторитет. Сегодня, 30 июля, организатора задержали, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители провели спецоперацию, проходившую в несколько этапов.

«Вчера, 29 июля, около 16 часов на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был инсценирован расстрел мужчины в салоне автомобиля "Mercedes-Benz S-Class". Информация была широко распространена в СМИ и использована в качестве доказательства для заказчика преступления», – говорится в сообщении.

Сегодня полицейские при участии спецподразделения ДВР задержали организатора «на горячем» – прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 тыс. долл. США. Ранее был задокументирован факт передачи еще 5 тыс. долл. США. Задержанный – 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

Уголовное производство по данным фактам расследуется по ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 29 июля, на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, около 16:00 полицейские обнаружили обстрелянный автомобиль «Mercedes-Benz S-Class». В салоне авто обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, погибшим был житель Донецкой области, 1985 года рождения.