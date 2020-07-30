Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе

Украинская сторона обратится в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, белорусские власти обнародовали список из 33 человек, задержанных в Республике Беларусь 29 июля 2020 года.

«Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств. Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны», – подчеркнули в Офисе президента.

В данное время идут консультации с белорусской стороной.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Но была получена информация о прибытии 200 боевиков. Среди задержанных в Беларуси также были лица, воевавшие на Донбассе, что подтвердил экс-замполит «ДНР», российский писатель Захар Прилепин. Также есть выходцы из Донецкой области.

Вечером 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал экстренное совещание по поводу произошедшего. В СНБО Украины планируют требовать экстрадицию украинских граждан, которые есть среди задержанных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Белоруссии россияне участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Отметим, что ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК Вагнера была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. ЧВК Вагнера включена в санкционный список США.