Дорога – огонь: Жители Луганщины оценили новую трассу между Станицей и Северодонецком (Фото)

Завершается капитальный ремонт дороги между Станицей Луганской и Северодонецком. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Это направление состоит из четырех участков различных дорог – 128,2 км. Из них 125,5 км – дороги государственного значения и 2,7 км – местного значения.

дорога Р-22 контрольно-пропускной пункт «Красная Таловка» – Луганск, всего 17 км – все работы завершены полностью;

дорога Т-13-09 Счастье – Широкий – продолжаются работы по обустройству съездов, укреплению и благоустройству обочин;

дорога Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (от Счастья до Новоайдара) – производится укладка верхнего слоя и обустройство съездов, укрепление и благоустройство обочин, монтаж бордюр, установки элементов водоотвода;

дорога Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар – полностью завершена укладка верхнего слоя, устанавливаются бордюры, обустраиваются съезды и обочины.

Некоторые автолюбители уже проверили новые участки трассы:

Николай Мягкий: «Проверил, отличная дорога. До Счастья доехал за 40 минут»;

Анна Гречишкина: «Дорога – огонь, езжу теперь с огромным удовольствием. А обочину нужно доделывать...».

При этом местные жители акцентируют на иных трассах региона, по которым проехать можно «только на танках»: