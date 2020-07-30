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Дорога – огонь: Жители Луганщины оценили новую трассу между Станицей и Северодонецком (Фото)

30.07.20 20:44

Завершается капитальный ремонт дороги между Станицей Луганской и Северодонецком. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Это направление состоит из четырех участков различных дорог – 128,2 км. Из них 125,5 км – дороги государственного значения и 2,7 км – местного значения.

  • дорога Р-22 контрольно-пропускной пункт «Красная Таловка» – Луганск, всего 17 км – все работы завершены полностью;
  • дорога Т-13-09 Счастье – Широкий – продолжаются работы по обустройству съездов, укреплению и благоустройству обочин;
  • дорога Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (от Счастья до Новоайдара) – производится укладка верхнего слоя и обустройство съездов, укрепление и благоустройство обочин, монтаж бордюр, установки элементов водоотвода;
  • дорога Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар – полностью завершена укладка верхнего слоя, устанавливаются бордюры, обустраиваются съезды и обочины.

Некоторые автолюбители уже проверили новые участки трассы:

  • Николай Мягкий: «Проверил, отличная дорога. До Счастья доехал за 40 минут»;
  • Анна Гречишкина: «Дорога огонь, езжу теперь с огромным удовольствием. А обочину нужно доделывать...».

При этом местные жители акцентируют на иных трассах региона, по которым проехать можно «только на танках»:

  • Юлия Волга: «А со Старобельска на Беловодск когда дорога будет? Участок приходится ехать минимум часа два. Яма на яме»;
  • Виктор Просужих: «А со Страницы Луганской на Марковку только как танками»;
  • Ольга Ландик: «Попасная Троицкое. Дорога просто ужас. К нам в село Троицкое отказываются ездит маршрутки из за плохой дороги, да и мы едва доезжаем в Попасную»;
  • Андрей Королдевский: «А гда между Рубежным и Лисичанском будет нормальная дорога?»;
  • Оксана Боровская: «С В. Теплой до Крепей это не дорога, а мрак последний. Раз ее пытались латать в 90 годах».

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