Раненым и семьям погибших: Польская миссия начинает проекты для пострадавших от взрывов на Донбассе

Польская гуманитарная акция (РАН) начинает новые проекты помощи на Донбассе. Поддержка будет оказана пострадавшим от взрывоопасных предметов. Проекты предусматривают психологическую, правовую и социальную помощь пострадавшим и семьям погибших, передает «Польское радио».

По словам главы миссии РАН в Украине Анны Дуди, Донбасс – один из самых заминированных регионов в мире. «На Донбассе взрывоопасными предметами заминированы 16 тыс. кв. км территории вокруг линии соприкосновения и вблизи городов Краматорск и Славянск, где проходили бои», – отмечает она.

С начала конфликта на Донбассе по обе стороны линии разграничения в результате взрыва взрывоопасных предметов:

ранены более 1700 человек, в том числе примерно 130 детей;

более 560 человек погибли, из них – 40 детей, самому младшему из них было 4 года.

«Проект Польской гуманитарной акции предусматривает психологическую, правовую и социальную помощь жертвам взрывов и семьям погибших. Также предусматривает финансовую поддержку в реабилитации людей, приобретение реабилитационного оборудования или адаптацию домов к особым потребностям людей с ограниченными возможностями», – отметили в организации.

Второй проект Польской гуманитарной акции будет продолжением помощи в связи с пандемией коронавируса. С начала эпидемии организация передала гигиенические и пищевые посылки для нескольких тысяч людей в наиболее изолированных селах вдоль линии соприкосновения. Помощь еще должны получить примерно 3000 человек.