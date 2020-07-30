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Раненым и семьям погибших: Польская миссия начинает проекты для пострадавших от взрывов на Донбассе

30.07.20 20:59
Деминеры Датской Группы по разминированию / Фото DDG
Деминеры Датской Группы по разминированию / Фото DDG

Польская гуманитарная акция (РАН) начинает новые проекты помощи на Донбассе. Поддержка будет оказана пострадавшим от взрывоопасных предметов. Проекты предусматривают психологическую, правовую и социальную помощь пострадавшим и семьям погибших, передает «Польское радио».

По словам главы миссии РАН в Украине Анны Дуди, Донбасс – один из самых заминированных регионов в мире. «На Донбассе взрывоопасными предметами заминированы 16 тыс. кв. км территории вокруг линии соприкосновения и вблизи городов Краматорск и Славянск, где проходили бои», – отмечает она.

С начала конфликта на Донбассе по обе стороны линии разграничения в результате взрыва взрывоопасных предметов:

  • ранены более 1700 человек, в том числе примерно 130 детей;
  • более 560 человек погибли, из них – 40 детей, самому младшему из них было 4 года.

«Проект Польской гуманитарной акции предусматривает психологическую, правовую и социальную помощь жертвам взрывов и семьям погибших. Также предусматривает финансовую поддержку в реабилитации людей, приобретение реабилитационного оборудования или адаптацию домов к особым потребностям людей с ограниченными возможностями», – отметили в организации.

Второй проект Польской гуманитарной акции будет продолжением помощи в связи с пандемией коронавируса. С начала эпидемии организация передала гигиенические и пищевые посылки для нескольких тысяч людей в наиболее изолированных селах вдоль линии соприкосновения. Помощь еще должны получить примерно 3000 человек.

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