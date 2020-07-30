Отправлял в РФ старинные награды: Жителю Луганщины грозит до 4,5 лет тюрьмы

Следователи Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях пресекли попытку незаконно переправить из Украины культурные ценности на территорию Российской Федерации. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«По данным следствия, в начале июля 2020 года житель Луганской области пытался незаконно переместить через таможенную границу международным почтовым отправлением пять наград конца XIX – начала XX века. Для сокрытия совершения преступления предметы старины человек определил в таможенной декларации как сувениры. Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли награды во время проведения обыска в отделении почты», – говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, предметы фалеристики, часть из которых по заключению экспертов, составляет культурную ценность, контрабандист переправлял коллекционеру из РФ.

В настоящее время луганчанину сообщено о подозрении в завершенном покушении на контрабанду (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит до 4,5 лет лишения свободы.